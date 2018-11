© Copyright : adil gadrouz

Plusieurs dirigeants africains participant à la 11e édition des MEDays, think tank dont les travaux se déroulent du 7 au 10 novembre à Tanger, ont exprimé leur soutien à la candidature du Maroc à la Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO).

Juste après l'ouverture des débats, hier soir, en présence de 500 participants, le président du Parlement de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), Moustapha Cissé Lo, a confirmé le soutien de son institution à la demande d’adhésion du Maroc.

"Nous avons recommandé aux chefs d'Etats (des 15 pays membres) d'accepter cette candidature", a-t-il déclaré à Le360.

Le ministre des Affaires étrangères du Cap-Vert, Luís Felipe Tavares, a de son côté plaidé en faveur de cette adhésion.

"Je continuerai à apporter un soutien, a-t-il ajouté, et à militer pour la demande du Maroc aboutisse".

Par ailleurs, le ministre délégué chargé de la coopération africaine, Mohcine Jazouli, s'est félicité du soutien de nombreux représentants africains à cette candidature. Le Maroc a une politique africaine initiée par le souverain, a-t-il souligné, rappelant que le royaume est le premier investisseur en Afrique de l'Ouest et il le sera probablement dans toute l'Afrique à l'avenir.

Outre la CEDEAO et le partenariat avec l'Afrique, le président de l'Institut Amadeus, Brahim Fassi-Fihri, a observé que le monde connaît actuellement des turbulences et des incertitudes.

"Les crises politiques, économiques et sociales s'amplifient et seules la solidarité, l'union et la coopération en Afrique peuvent surmonter et vaincre les obstacles", a-t-il déclaré.

Le grand prix des MEDays a été attribué cette année à la Koweitienne Cheikha Houssa Saad Al Abdallah Al Sabah, présidente du Forum des femmes d'affaires arabes.