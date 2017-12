© Copyright : Le360

Khaled Mechaal, ex-chef du mouvement palestinien Hamas, a remercié, mardi, le Maroc pour son soutien à Al-Qods suite à la décision controversée de l'administration américaine de reconnaître la ville sainte comme capitale d'Israël.

«Si j'ai l'honneur d'être là, c'est parce que le roi Mohammed VI m'a ouvert les portes du Maroc. Je suis heureux d'être au royaume, un pays cher et que nous aimons. La cause d'Al-Qods est une priorité au Maroc et votre pays a toujours été aux avant-postes pour la défendre», a déclaré Mechaal en arrivant au siège du PJD au quartier des Orangers à Rabat où des députés et conseillers PJDistes l'attendaient.

Le dirigeant palestinien a confirmé qu'il rencontrerait à Rabat, outre Saâd-Eddine El Othmani, chef du gouvernement, les leaders de plusieurs partis politiques.

L'ancien chef du Hamas sera ce soir l'invité d'honneur d'un dîner offert par le chef de l’Exécutif. Auparavant, il devra être reçu par les présidents des deux chambres du Parlement, Habib El Malki et Hakim Benchemass.

Khaled Mechaal fait l'objet d'un important dispositif de sécurité. Toute une équipe de gardes du corps a été mise à la disposition du dirigeant palestinien. C'était déjà le cas lors de sa première visite au Maroc en 2012.