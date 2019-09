© Copyright : Le360

L'épineuse question de la récidive chez les détenus préoccupe le gouvernement à tel point qu'il vient de reconnaitre que le système judiciaire fait face à "des obstacles pour une meilleure réinsertion sociale des prisonniers".

La Délégation générale à l'administration pénitentiaire et à la réinsertion (DGAPR), en partenariat avec les ministères des droits de l'Homme, de la Justice et de l'Education nationale, a organisé, hier mercredi à la prison Zaki de Salé, une journée d'étude dédiée à la problématique de la récidive.

Pour rappel, en droit pénal, la récidive est la réitération d'une infraction similaire ou proche d'une infraction précédemment et définitivement condamnée.

La gravité de ce problème a été en effet soulignée par Mustapha Ramid et Mohamed Aujjar, préconisant une stratégie bien définie et mieux appliquée pour juguler ce phénomène.

La délégation générale à l'administration pénitentiaire et à la réinsertion a annoncé un projet d'étude analytique ciblant près de 1.200 détenus pour mieux maîtriser ce phénomène. La journée d'étude s'est achevée avec la conclusion d'une convention de coopération entre les départements de l'Éducation nationale, la Délégation générale à l'administration pénitentiaire et à la réinsertion des prisons et la Justice.