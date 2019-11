© Copyright : Le360

Un réseau parlementaire mondial de lutte contre l'insécurité alimentaire a été créé ce vendredi 1er novembre à Rabat sous les auspices des unions parlementaires de l'Afrique, du monde arabe, de l'Asie et de l'Amérique Latine.

"C'est le fruit de quatre années de travail. L’idée est que les quatre régions du monde affrontent les mêmes défis en la matière notamment à cause du changement climatique, des conflits et en aspirant à une justice sociale, à un développement durable et à la réalisation d'un Etat de droit", a déclaré à le360 Hakim Benchamach, lors d'un forum de trois jours organisé au sein de la Chambre des conseillers.

Pour sa part, Florence Marie Rolle, représentante à Rabat de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), a livré des statistiques alarmantes sur l'insécurité alimentaire dans le monde.

"Depuis 2015, on a enregistré une hausse du nombre de personnes sous-alimentées et qui sont aujourd'hui estimées à 821 millions de personnes dans le monde, soit une personne sur neuf", a-t-elle précisé.