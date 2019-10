© Copyright : Le360

Dans une déclaration devant Le360, Hassan Abyaba, ministre de la Culture, de la jeunesse et des sports, porte-parole du gouvernement, a promis de résoudre les problèmes liés à l'attribution de la carte professionnelle d'artiste.

"Il y a une commission qui gère ces dossiers mais je vous promets d'ouvrir une nouvelle page pour régler les problèmes en suspens", a-t-il répondu à une question concernant les dossiers rejetés par cette commission.

"Oui, a ajouté le ministre, on va réexaminer ce problème afin que l'artiste puisse jouir de ses droits et de créer, car on a besoin de la création artistique."

Au cours de sa première apparition devant la chambre des représentants, ce ministre, isu du parti de l'Union Constitutionnelle (UC) a été interpelé par les députés sur ce sujet, lors de la séance des questions orales.

La Commission dédiée à l'attribution de la carte professionnelle de l’artiste a accepté, jusqu’à présent, environ 1.500 demandes sur plus de 5.000 qui ont été soumises à son appréciation.

Cette commission est composée de représentants du ministère de la Culture, de syndicalistes, d’artistes (issus du théâtre, de la peinture, de la musique) ainsi que de professionnels des métiers artistiques. Les membres de cette instance sont chargés de l’étude et de l’examen des demandes qui leur ont été déposés, ainsi que des conditions et documents requis pour bénéficier de cette carte.