Nezha Bouchareb, ministre de l’Aménagement du territoire national, de l’urbanisme, de l’habitat et de la politique de la ville, nommée lors du remaniement ministériel du 9 octobre dernier, s’exprime sur les principaux chantiers qu'elle compte mettre en oeuvre prochainement.

C'est la première fois que la ministre dévoile ses projets devant les représentants de plusieurs médias nationaux, dont Le360. Pleine de dynamisme, Nezha Bouchareb a promis de promouvoir, durant son mandat, l'habitat social, l'habitat de moyen standing ainsi que d'éradiquer les bidonvilles.

Au sujet de l'épineuse question des bidonvilles, la ministre a indiqué que, jusqu'à présent, quelque 280.000 familles réparties sur 59 villes ont pu être relogées dans des habitations décentes. Et d'ajouter qu'elle allait oeuvrer pour régler définitivement ce problème via notamment des images satellitaires, et l'informatisation des données relatives aux bénéficiaires afin de mieux maîtriser et d'encadrer le programme d'éradication des logements insalubres.

Selon des statistiques officielles, les programmes d'éradication et de relogement des habitants des bidonvilles ont nécessité un investissement global de 25 milliards de dirhams dont 10 milliards de dirhams versés par l'Etat.

La suite de ce programme va concerner quelque 400.000 familles.

Depuis sa nomination dans le gouvernement de Saâd Eddine El Othmani, Nezha Bouchareb, par ailleurs membre du Bureau politique du Mouvement populaire (MP), multiplie les contacts avec les professionnels de l'habitat en vue de dynamiser les actions de son département.