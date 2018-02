© Copyright : DR

Le chef du gouvernement, Saâd-Eddine El Othmani a présidé, ce jeudi 8 février, un Conseil de gouvernement lors duquel il a consacré son allocution d’ouverture au désenclavement des régions particulièrement exposées au froid. Les grandes lignes.

En ouverture du Conseil de gouvernement, Saâd-Eddine El Othmani a mis en exergue les efforts fournis par toutes les parties concernées en vue de désenclaver les régions encerclées par la neige.

Le chef de l’Exécutif a rappelé à cette occasion le plan d’intervention mis en place pour aider et soutenir les populations exposées. Sont concernés, selon lui, 1.205 douars dans 169 communes relevant de 22 provinces, dont la population avoisine 514.000 âmes. Et ce, conformément aux instructions royales.

Saâd-Eddine El Othmani a, par ailleurs, évoqué les rumeurs qui circulent sur les réseaux sociaux. «La couverture médiatique de cette question est bénéfique et nous en tirons quelques informations. Mais, parfois, les informations publiées sont fausses; les photos et vidéos sont vieilles et sans lien avec la réalité… Nous ne minimisons pas la situation des citoyens mais nous ne l’exagérons pas non plus. Il faut éviter de créer la panique au sein de la population», a-t-il précisé.