Le gouvernement a une nouvelle fois démenti ce lundi les rumeurs selon lesquelles il s'apprêterait à augmenter les salaires des ministres et des hauts fonctionnaires.

C'est le ministre de la Réforme administrative et de la Fonction publique, Mohamed Benabdelkader, qui a infirmé ces allégations devant les députés et les journalistes. "Il n'y a pas de projet de hausse de salaires pour ces catégories et il n'y en aura pas du tout", a-t-il martelé, montrant l'agacement du gouvernement face à la propagation de ces rumeurs.

Le ministre a néanmoins précisé que des discussions au parlement et au gouvernement sont en cours pour amender une loi sur la procédure de nomination des cadres à des hauts postes de l'administration publique.

"Désormais, les critères de nomination seront axés sur les compétences du postulant avant toute autre considération. L'affiliation politique, a-t-il précisé, ne tranchera plus et ne jouera pas en priorité en faveur du candidat. C'est pour cette raison que c'est le principal amendement que le gouvernement veut apporter à cette loi".