Le dispositif de lutte contre les fraudes au baccalauréat de juin 2018 a porté ses fruits avec la réduction du nombre de triches de 20% par rapport à 2017 et l'arrestation de 20 trafiquants dont 9 ont été placés en détention provisoire, a annoncé ce jeudi le gouvernement.

"Cette mobilisation a contenu les fraudes à un total de quelque 1.267 cas", a indiqué le porte-parole du gouvernement, Mustapha el Khalfi, précisant que 76% de ces fraudes ont été réalisées à travers "les téléphones portables et des moyens de haute technologie". "Nous avons pu capter la première fraude 10 minutes seulement après le début des épreuves. Nous avons aussi pu identifier rapidement les épreuves qui ont fait l'objet de fuites", a-t-il affirmé.

A propos de la hausse des prix, les services de contrôle et de répression des fraudes ont inspecté plus de 30.000 points de vente et établi près de 900 infractions durant les vingt premiers jours du ramadan.

Le gouvernement est "préoccupé par la hausse des prix notamment ceux des hydrocarbures", a affirmé El Khalfi avant de fournir le bilan de la campagne de contrôle de la hausse des prix et la qualité des produits de consommation:



Saisie de 31 tonnes de farine et dérivés

Saisie de 19,5 tonnes de dattes et fruits secs

Saisie de 19 tonnes de viande rouge et poissons

Saisie de 13 tonnes de boissons et de jus

Saisie de 7 tonnes de biscuits et de patisseries avariés

Saisie de 25 tonnes de divers produits alimentaires (légumes secs, huiles, miel et conserves)