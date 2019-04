Vidéo. Formation professionnelle: voici la teneur de l'exposé de Saaïd Amzazi devant le roi

Saaïd Amzazi, ministre de l'Education nationale.

© Copyright : DR

Toutes les régions seront dotées de “Cités des Métiers et des Compétences”, des unités multisectorielles et multifonctionnelles, un levier stratégique de la compétitivité et un facteur majeur de l’insertion des jeunes, a annoncé le ministre de l’Éducation nationale devant le souverain.