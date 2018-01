© Copyright : DR

Des rumeurs persistantes sur la fin de la gratuité de l'enseignement public font rage depuis quelques jours au Maroc. Voici la réaction du gouvernement.

L'Exécutif se veut rassurant. Lors de sa réunion hebdomadaire, ce jeudi 4 janvier, le gouvernement a affirmé qu'il ne renoncerait pas à la gratuité de l'enseignement. C'est du moins l'engagement général qui en est ressorti de l'examen du projet de loi-cadre, relatif à la vision stratégique de la réforme de l'enseignement d'ici 2030, par l'équipe d' El Othmani.

Cela étant, il y aura bien revalorisation des frais d'inscription. Cette mesure concernera uniquement les familles n'étant pas dans le besoin et pouvant donc supporter des charges supplémentaires. Encore faut-il les déterminer. Pour l'heure, on sait seulement que cette hausse ne concernera pas le primaire et le collège.

"Seules les familles riches et aisées seront mises à contribution au niveau des inscriptions, et ce dans le cadre d'un texte de loi qui sera adopté prochainement. Les familles démunies ne sont pas concernées par cet effort financier", a insisté le porte-parole du gouvernement, Mustapha El Khalfi, lors du traditionnel point de presse à l'issue du Conseil.

Autre mesure phare, et porteuse d'espoir cette fois, l'enseignement dans le préscolaire sera obligatoire. La loi-cadre sur le projet de réforme de l'Éducation sera transférée au prochain de Conseil des ministres, présidé par le roi Mohammed VI.