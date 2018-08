© Copyright : Le360

La patrouille acrobatique des Forces royales air, «Marche verte», a offert, hier mardi, au-dessus de l'estuaire du Bouregreg, à l’occasion du 55è anniversaire du roi Mohammed VI, un imposant show aérien, avec en prime d'impressionnants sauts de parachutistes. Reportage.

Devant une assistance nombreuse et acquise, rehaussée de la présence de personnalités civiles et militaires, la patrouille de voltige marocaine a présenté de très belles acrobaties aériennes, combinées à des sauts de parachutistes à couper le souffle. Images et impressions.