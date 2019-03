© Copyright : DR

En visite, samedi 23 mars à Taroudant, à un des anciens militants du Mouvement unicité et réforme (MUR), l'ancien chef du gouvernement et ex-secrétaire général du PJD, a prononcé un discours très critique à l'encontre des enseignants contractuels.

Entouré par des membres du MUR, dont le président du mouvement, Abderrahim Chikhi, Abdelilah Benkirane n'y est pas allé de main morte en évoquant les protestations des enseignants contractuels.

L'ancien chef de l'Exécutif et ex-secrétaire général du Parti de la justice et du développement (PJD) n'a pas nommément cité les grévistes. Mais tout indique que le message leur est vraisemblablement adressé.

"Je crois que ce qui est répandu dans la société est que plusieurs personnes réclament leurs droits tandis que l'islam exige du croyant d'accompir d'abord son devoir avant de demander ses droits", a dit Benkirane dont les propos sont retransmis sur une vidéo publiée par son chauffeur Farid Titi sur sa page Facebook.

Benkirane ne s'est pas arrêté là.

Il a estimé que Dieu "les jugera pour les arrêts de travail qu'ils font". Et pour étayer ses propos, il a ajouté: "beaucoup d'argent se perd dans cela [les mouvements de grève, Ndlr], sans parler de qui s'absente et baratine. Il faut qu'ils sachent qu'ils seront interpellés sur ce sujet comme sur leurs prières et jeûne. La mission de l'enseignant est de guider l'élève vers la réussite. Si tu me dis que le ministre et le ministère sont responsables, que vais-je apprendre?".



Cette sortie de Benkirane, laquelle sonne comme une sorte de mise au point, ne va pas lui attirer que des sympathies...