Vidéo. En Italie, à la découverte des jeunes compétences du RNI installées en Europe

© Copyright : Le360

Ils sont, hommes et femmes, avocats, journalistes, médecins, ingénieurs, cadres pleins de talents et de dynamisme… Ce sont les jeunes compétences des MRE réunies par Aziz Akhannouch et le Rassemblement national des indépendants lors du grand meeting organisé samedi 7 décembre à Milan. Ambiance.

Interrogées par Le360, ces compétences des deuxième et troisième générations des Marocains résidant à l'étranger (MRE) ont toutes exprimé leur volonté d'agir pour le progrès du Maroc. "Vous êtes de véritables ambassadeurs du souverain à l'étranger", leur a dit Aziz Akhannouch, président du RNI, qui n'a pas trouvé de mots assez forts pour les saluer. Néanmoins, ces jeunes ont eu, pour leur part, à formuler des revendications. Ils veulent qu'on les écoute et qu'on règle leurs problèmes et eux de leurs parents en matière de couverture sociale (pensions, etc.), de facilitation des investissements, de scolarité et de santé. Aziz Akhannouch a promis de travailler pour régler ces dossiers dans le cadre de "la vraie action politique du RNI". "Nous agissons, contrairemen, aux amateurs de la politique", a-t-il martelé sous les applaudissements nourris d’une nombreuse assistance.

Par DNES à Milan Mohamed Chakir Alaoui et Khalil Essalek