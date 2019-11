Vidéo. El Othmani traite les militants du PAM de «baltajis»

Le secrétaire général du PJD, Saâd Eddine El Othmani, a appelé les militants de son parti à lutter contre les campagnes persistantes de désinformation et de nihilisme qui «affectent l'image du Maroc». Il n’a pas non plus manqué de lancer des piques acerbes à l’encontre du PAM. Les détails.

S'exprimant, ce samedi 23 novembre, devant le congrès de l'Association des ingénieurs du Parti de la justice et du développement (PJD), Saâd Eddine El Othmani a dénoncé ces «campagnes injustes», notant que le Maroc «doit relever des défis dans un contexte régional instable». El Othmani, qui intervenait au complexe sportif Moulay Rachid de Maâmora, a visé implicitement le Parti authenticité et modernité (PAM), en qualifiant de «baltajis» les conseillers PAMistes de Rabat qu'il a accusés de «perturber» les réunions du Conseil municipal de la capitale du royaume. PJD: quand El Othmani s’inspire de Benkirane Répondant, en marge de cette conférence, à une question de Le360 sur le ralentissement du rythme des actions du gouvernement, le SG du PJD et chef de l'Exécutif a balayé d'un revers de la main ces critiques indiquant que «plusieurs chantiers de réforme sont en cours de réalisation». En ce sens, il a cité l'enseignement et la couverture sociale qui vient d'être élargie aux professions libérales, à savoir les adouls, les sages femmes, les avocats, les commerçants, et bientôt les ingénieurs indépendants.

Par Mohamed Chakir Alaoui et Yassine Benmini