Saâd Eddine El Othmani a été chargé par le roi Mohammed VI de fournir des "propositions" au sujet du prochain remaniement ministériel. C'est ce qu'a annoncé, ce jeudi 12 septembre, Mustapha El Khalfi, porte-parole du gouvernement. Les détails.

Cette annonce officielle, la première du genre qui confirme les démarches et tractations de Saâd Eddine El Othmani, a été faite jeudi 12 septembre par le porte-parole du gouvernement, Mustapha El Khalfi, lors de son point de presse hebdomadaire.

"Les résultats des consultations en cours seront annoncés conformément aux dispositions de la Constitution", a-t-il précisé.

Lors de cette rencontre hebdomadaire avec la presse, le porte-parole de l’Exécutif a par ailleurs démenti les informations selon lesquelles le gouvernement s'acheminerait vers d'une modification de la loi électorale en instaurant le vote obligatoire. "C'est archi-faux! La question ,n’a été évoquée à aucun moment par l'Exécutif", a-t-il assuré.

Le360 a d'autre part interrogé Mustapha El Khalfi sur Sebta et Melilla et la recommandation du parti de droite espagnol Vox qui a suggéré la construction d'un mur autour de ces deux villes occupées et la présence de l'armée en face des territoires marocains dans le Nord du pays.

"Ces deux villes sont occupées (par l'Espagne), la position du royaume est connue depuis très longtemps", a-t-il affirmé avant d'ajouter que le Maroc avait par ailleurs défendu sa cause au sujet de la délimitation des espaces maritimes.

