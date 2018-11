© Copyright : adil gadrouz

Le chef du gouvernement a estimé ce lundi que "la paix sociale est liée à l'amélioration des conditions de vie des catégories vulnérables", ce lundi à l'ouverture à Skhirat, au sud de Rabat, des premières Assises de la protection sociale.

'Nous voulons développer ce secteur, coordonner et harmoniser les différents régimes de couverture sociale, qui sont au nombre de 140 organes", a déclaré Saâd Eddine El Othmani devant plusieurs ministres et des cadres de la CNSS, de la CNOPS et des différentes caisses de retraites.

L'Union européenne, représentée à ces Assises, ainsi que l'UNICEF, organe onusien de protection de l'enfance, sont partenaires du Maroc dans la réforme de ce secteur.

Le système actuel de couverture sociale est fragmenté et souffre de divers dysfonctionnements, notamment au niveau de la gestion et de la gouvernance.

Ce système fragmenté assure néanmoins un taux de couverture sociale de 61% (qui se répartit entre 35% pour le Ramed et 26% pour l’AMO).

De son côté, Lahcen Daoudi, ministre des Affaires générales, a appelé à "une couverture sociale totale et globale" notant "qu'il y existe des catégories qui sont exclues de cette couverture".

"L'avenir de ces gens est indécis. Est-ce que nous voulons un Maroc prospère ou voulons-nous un Maroc rétrograde où une catégorie de personnes bénéficie d'une couverture sociale au détriment de l'autre", a martelé Daoudi.

"Les orientations du roi, a-t-il ajouté, sont claires: nous ne voulons plus d'un Maroc où sévit la vulnérabilité".

Et selon Lahcen Daoudi, les ressources financières "ne manquent pas".

Lors de ces premières assises de la protection sociale, l'ambassadrice de l'Union européenne (UE) au Maroc, Claudia Wiedey a déclaré que seuls 27% de la population mondiale bénéficie de la protection sociale, alors que 50% ne profite d'aucun régime de protection.

A cet égard, la représentante de l'UE a salué les avancées du Maroc dans ce domaine, chiffrant à 20 millions de personnes les bénéficiaires de la couverture socio-médicale.

"L'UE continuera à accompagner le Maroc", a-t-elle indiqué, rappelant que l'Europe a déjà accordé près de 6 milliards de dirhams au Maroc pour améliorer ses secteurs sociaux (éducation, santé, justice, etc.).