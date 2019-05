© Copyright : khalil Essalak

Pour les célébrations du 1er mai, Saâd Eddine El Othmani a choisi d’assiter au meeting de l’UNTM, le syndicat pro-PJD. L’occasion pour lui d’évoquer plusieurs points. Les images.

L’Union marocaine du travail au Maroc (UNTM, pro-PJD) a choisi le quartier Idrissia à Casablanca pour tenir son grand meeting du 1er mai.

Les militants de ce syndicat ont été surpris par l’absence, très remarquée, du secrétaire général Abdelilah El Hallouti qui a fini par arriver très en retard, justifiant cela par le fait qu’il vit loin de là, à Kénitra.

Dans une déclaration devant Le360, Abdelilah El Hallouti affirme que l’accord passé le 25 avril avec le gouvernement et le patronat ne sera sûrement pas le dernier du genre, et que le dialogue est toujours en cours pour défendre les intérêts des classes ouvrières.

«Ce 1er mai est particulier, puisqu’il arrive juste après la signature d’un accord historique qui va renforcer le pouvoir d’achat des salariés et des fonctionnaires», déclare, pour sa part, Saâd Eddine El Othmani, devant Le360.

Le chef du gouvernement (et secrétaire général du PJD) a toutefois estimé que cet accord restait insuffisant et que les concertations allaient se poursuivre avec les syndicats afin de permettre d’autres acquis et d'autres droits aux salariés.

Les détails en images.