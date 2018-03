© Copyright : DR

En ouverture du conseil de gouvernement de ce jeudi 1er mars, Saâd-Eddine El Othmani a souligné la volonté du royaume de préserver son partenariat avec l'UE, ajoutant cependant qu'il n'acceptera jamais qu'on touche aux constantes nationales.

Dans son allocution d'ouverture du conseil de gouvernement de ce jeudi 1er mars, Saâd-Eddine El Othmani est revenu sur la décision de la Cour de justice européenne qui a considéré, mardi dernier, que l’accord de pêche Maroc-UE était valide tant qu’il ne concerne pas le Sahara.

Il a ainsi déclaré que dans le cadre de ses relations internationales et de ses accords avec ses partenaires, le Maroc veille et veillera toujours au respect de son intégrité territoriale et n’acceptera jamais qu’on touche à ses constantes nationales.

Le chef du gouvernement a, en outre, souligné la volonté du royaume de préserver son partenariat avec l’Union européenne. Ainsi, le Maroc reste flexible dans les négociations avec son partenaire, tant que ses valeurs nationales ne sont pas touchées.