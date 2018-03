Vidéo. Divergences au sein du PJD et du gouvernement: El Othmani s’explique

Le secrétaire général du Parti de la justice et du développement (PJD) et chef du gouvernement, Saâd-Eddine El Othmani, revient sur les divergences au sein de sa formation politique et du gouvernement. Voici ce qu’il en pense.

Saâd-Eddine El Othmani a pris part hier, samedi 17 mars, à un rassemblement des militants de son parti à Dcheira El Jihadia dans la province d'Inezgane-Aït Melloul. Le360 en a profité pour interroger le secrétaire général du PJD et chef de l’Exécutif au sujet des divergences au sein du gouvernement et de sa formation politique. Reconnaissant l’existence de désaccords sur un certain nombre de dossiers, il a cependant nié en bloc que cela puisse mener à une rupture. «Il n’existe pas des courants au sein du PJD et il n’y aura pas de scission. De même que les rapports entre les différentes composantes de la majorité gouvernementales sont solides», a assuré El Othmani.

Par Mhand Oulberka