Le Rassemblement national des indépendants (RNI) a ouvert, ce samedi, une nouvelle étape dans la dynamisation de ses structures en inaugurant, à Tétouan, un cycle de formation en faveur de ses cadres sous le thème «le renforcement des compétences en matière de communication».

L'expertise et les expériences internationales en matière de maîtrise du discours politique domineront ces stages que le RNI va organiser et élargir à cadence régulière dans les autres régions du Maroc. Ces stages sont animés par des experts français et allemands.

Il faut noter que ces stages de formation interviennent au terme des 13 congrès régionaux que le RNI a organisés durant une année dans le but de promouvoir ses actions politiques en vue des élections législatives de 2021. Le RNI, présidé par Aziz Akhannouch, a élaboré à cet effet une feuille de route prometteuse.