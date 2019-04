Ambiance amicale entre pilotes et techniciens.

F16 marocains et américains effectuant les dernières manoeuvres au sol avant le décollage.

Le volet aérien de l’exercice combiné maroco-américain «African Lion 2019», qui a lieu du 25 mars au 3 avril à Ben Guérir, a été couronné d’un succès retentissant. Détails.

Tout au long de l’exercice, les F16 marocains et américains ont mené avec succès des attaques de surface et des opérations de grande envergure. Il faut d’abord noter que c’est la première fois que des bombes invisibles à guidage laser, GBU-24 Paveway III et GBU-12 Paveway II, ont été utilisés au Maroc.

Pour ce faire, les Forces royales air «ont mis au point des zones de tir afin que nous puissions tirer avec le pistolet et larguer des bombes que nous n’avons pas l'habitude de larguer", fait valoir ce capitaine de l’armée de l’air américaine, Megan Hainline, 555e pilote du F-16C EFS Fighting Falcon.

"Travailler avec les Marocains a été vraiment génial", se réjouit Hainline, cité par nos confrères de Far-Maroc. «C’est toujours surprenant de partir dans un autre pays et bien que l’anglais soit leur troisième langue, vous parlez toujours la même langue lorsque vous entrez dans des missions de tactique et d’information.», s'enthousiasme-t-il.