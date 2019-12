© Copyright : Khalil Essalak

Ce samedi 7 novembre, à Milan (Italie), le président du Rassemblement national des indépendants (RNI), Aziz Akhannouch, a mis en garde contre «les nihilistes, les obscurantistes et les offenseurs». Devant des milliers de MRE, il a tenu un discours ferme et sans concession, salué par l’assistance.

Lors d'une rencontre organisée, ce samedi à Milan, en présence de plus de 1.000 militants du parti de la Colombe venus de plusieurs pays d'Europe, Aziz Akhannouch a adressé- implicitement- dans son discours, un message au PJD dont un dirigeant vient d'accuser le RNI d'avoir organisé des meetings «autour de tables biens garnis».

«Ceux qui avancent de tels propos, font preuve d'amateurisme en politique», a asséné le chef du parti de la Colombe.

«Nous organisons des tables rondes autour des sujets qui intéressent les citoyens dans les domaines de la santé, l'éducation, l'emploi et d'autres questions sociétales. Les jeunes viennent débattre de leurs préoccupations. Ils boivent un verre de thé c'es tout», a martelé le chef du RNI sous des applaudissement nourris de la salle, en faisant allusion au programme ambitieux de sensibilisation et de mobilisations, dit "100 jours et 100 villes", qu'organise son parti.

Le meeting de Milan a pointé du doigt non seulement «les obscurantistes», c'est-à-dire les islamistes, mais aussi le courant nihiliste qui dénigre «le progrès que connaît le Maroc».

Aziz Akhannouch a fait ainsi référence à ceux qui portent atteinte à l'image des institutions du pays. «Il y a des lignes rouges à ne pas dépasser», a affirmé le leader du RNI en pointant du doigt l'outrage qui a été fait à Paris après que le drapeau national ait été brûlé.

Et de poursuivre dans sa mise en garde : «,nous sommes mobilisés pour contrecarrer tous ceux qui tentent de porter atteinte à notre Nation, car il y a des limites à ne pas franchir».



Par ailleurs, Aziz Akhannouch a saisi cette occasion pour saluer l'attachement et le dévouement des Marocains résidant à l'étranger à leur roi et à leur patrie.

«Nous nous engageons à vous écouter afin de répondre à vos revendications et attentes. Vous êtes les ambassadeurs du royaume auxquels notre Souverain accorde un intérêt particulier », a souligné le chef du RNI sous les cris de «agharass, agharass».