Ouvrant le congrès de la jeunesse de son parti, vendredi 18 octobre à Bouznika, le SG de l’Istiqlal, Nizar Baraka, a chargé le chef du gouvernement. Pour lui, la jeunesse reste le parent pauvre de l’agenda de l’Exécutif. Détails.

Nizar Baraka est revenu à la charge. Interpellant Saâd Eddine El Othmani, suite au remaniement ministériel, il estime que ce dernier «doit présenter une nouvelle déclaration gouvernementale».

«Après deux années de gouvernance, nous demandons au gouvernement ce qu’il en est de la politique d’insertion des jeunes, prônée par le roi Mohammed VI. Où en sont les mécanismes pour impliquer les jeunes dans la prise de décision et la participation effective dans la démocratie participative?», s'est interrogé le SG du PI.

Et d’inciter l’Exécutif à présenter un nouveau programme gouvernemental «à même de répondre aux attentes des citoyens».

Pour rappel, la jeunesse du parti de la Balance est parvenue à trouver un terrain d’entente après des luttes intestines qui la minaient. Leaders du parti et membres de cette organisation ont trouvé un compromis pour, disent-ils, aller de l’avant et œuvrer pour le bien du parti et du pays.