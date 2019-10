© Copyright : Le360

Organisé le dimanche 13 octobre dernier, à Francfort, le congrès des jeunes du parti centriste marocain en Allemagne a réuni l’ensemble des jeunes du parti de la 13erégion, celle des Marocains résidant à l’étranger (MRE). En voici les enjeux.

Des MRE ont afflué de toute l’Europe pour participer à ce congrès des jeunes du RNI en Allemagne et, ainsi, clamer leur volonté de prendre part à la vie politique dans le royaume. C’est en présence du président du Rassemblement National des Indépendants, Aziz Akhannouch, que cette manifestation s’est tenue, dimanche 13 octobre à Francfort.

Près de 450 personnes, en grande partie des jeunes issues de la diaspora marocaine, venus de France, d’Italie, d’Espagne ou encore de Belgique y ont pris part.

Les jeunes du parti ont pu partager leurs expériences respectives en tant que Marocains résidant à l’étranger, et ont, surtout, revendiqué tant leur marocanité que leur engagement politique pour une participation pleine et entière au développement de leur pays d’origine. Coordinareur du parti en Allemagne, Karim Zaydane le résume ainsi: "nous n'habitons pas le Maroc, c'est le Maroc qui nous habite".

"La jeunesse a un avenir en politique et on se souvient de l’université d’été du RNI, qui a réuni plus de 5.800 jeunes, et où on a pu voir la ferveur et l’envie de la jeunesse de participer à la vie politique. En tant que parti, il est de notre devoir de les accompagner et de les former pour les préparer à occuper des postes de responsabilité et on s’engage à ce qu’ils soient prêts pour 2021 [date des prochaines élections législatives, Ndlr)", a déclaré Aziz Akhannouch, président du RNI.

Plusieurs temps forts ont marqué ce congrès, notamment l’intervention d’un jeune ingénieur en aéronautique, qui participe au développement du premier avion équipé d’un moteur électrique en Europe, et qui a pour ambition de créer un avion "made in Morocco". Il y a eu, aussi, l’intervention remarquée de ce jeune entrepreneur, qui opère dans le domaine des énergies renouvelables, et qui a pour ambition de lancer trois projets au Maroc.

Etaient également présents, les désormais ex-ministres de la Justice, Mohamed Aujjar, et à la Jeunesse et aux sports, Rachid Talbi Alami, que le récent remaniement ministériel a fait quitter l’équipe gouvernementale. Les deux hommes, qui viennent de rendre leur maroquin, ont rappelé l’importance d’une présence active de la jeunesse dans la chose politique et ont partagé leur récente expérience au sein du gouvernement.

Autre fait marquant, le discours de clôture du président du parti, Aziz Akhannouch, qui n’a pas hésité à répondre avec fermeté à des allusions émises la veille, à Rabat, par le chef du gouvernement, Saâd Eddine El Othmani, à son encontre et à l’encontre du parti qu’il dirige, alors qu’il est, et plus que jamais, ministre de l’Agriculture et de la pêche maritime.

Après Madrid, Düsseldorf et Francfort, le RNI va continuer à aller à la rencontre de la diaspora marocaine, en particulier des jeunes d’Europe, mais aussi en Afrique et en Amérique du Nord. Vivement un droit de vote accordé à nos Marocains du monde, mais aussi la capacité des partis politiques marocains à savoir séduire le plus grand nombre d'entre-eux.