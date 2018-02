© Copyright : Le360

L'accord de pêche liant le Maroc à l'Union européenne "reste en vigueur et il est toujours valable". Les bateaux de pêche européens continueront à pêcher au large des provinces sahariennes du Royaume, en vertu du protocole qui arrive à terme le 14 juillet 2018, a déclaré ce mardi 27 février, Aziz Akhannouch, ministre de l'Agriculture, de la pêche maritime et du développement rural.

Réagissant au verdict de la Cour européenne de justice, le ministre a souligné, dans sa déclaration à la presse, trois autres points essentiels:

- "Le verdict ne parle pas du tout de l'interdiction de pêcher dans les eaux des provinces du sud".

- "Le verdict ne parle pas du Polisario".

- "Les négociations entre le Maroc, via les ministères des Affaires étrangères et de la Pêche, et l'Union européenne, continueront".