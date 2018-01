© Copyright : Le360

Nasser Bourita a appelé mardi 9 janvier ses pairs africains à apporter leur contribution en vue d'enrichir le rapport sur la migration que présentera le roi Mohammed VI lors du prochain sommet de l'Union africaine à Addis-Abeba.

Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Nasser Bourita, a appelé ses homologues africains réunis ce mardi 9 janvier à Rabat autour de l'Agenda africain sur la Migration, à apporter leur contribution en vue d'enrichir le rapport que présentera le roi Mohammed VI lors du prochain sommet de l'Union africaine à Addis-Abeba.

"La stratégie que nous élaborons n'est pas figée. Elle est ouverte à de nouvelles idées et d'autres propositions", a déclaré Nasser Bourita en ouvrant les travaux de cette session qui fait suite à celle organisée en octobre à Skhirat.

"Il faut faire de la migration en Afrique un choix et non une nécessité (...) Il s'agit, a-t-il poursuivi, de forger une vision globale, intégrée et holistique de la migration". Pour le ministre marocain, "2018 sera une année de l'Afrique placée sous le signe de la migration". Il a fourni un chiffre édifiant: sur 258 millions de migrants dans le monde en 2017, moins de 14% (36 millions) sont Africains".

Le ministre guinéen des Affaires étrangères, Mamadi Touré, s'est exprimé en sa qualité de président du Conseil exécutif de l'UA, en affirmant que les pays africains "sont heureux de ces concertations. De grandes idées commencent à émerger". "Nous faisons confiance à sa Majesté pour nous donner un agenda dont l'Afrique sera fière", a-t-il conclu.

La ministre Sud-africaine des relations internationales, Maite Nkoana-Mashabane, a abondé dans ce sens autant que le secrétaire d'Etat tunisien chargé de l'économie diplomatique, Hatem Ferjeni.