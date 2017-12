© Copyright : Le360

Une phase transitoire est nécessaire, voire obligatoire, pour le Maroc afin de pouvoir intégrer économiquement la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO), a estimé Brahim Fassi Fihri, expert des relations stratégiques avec l'Afrique et président de l'Institut Amadeus.

«Les inquiétudes des industriels et du patronat dans certains pays membres comme au Sénégal, au Nigeria et en Côte d'Ivoire sont légitimes», a expliqué Brahim Fassi Fihri face à la caméra de le360.

Selon lui, les économies de ces pays sont jeunes et ont besoin de se consolider. «Il faut les préserver et les encourager face à la forte machine économique du royaume», a-t-il préconisé.

Le prochain sommet extraordinaire de cinq chefs d'État africains est ainsi appelé à tracer les contours et à dresser une feuille de route pour cette intégration à laquelle il faut du temps et des négociations, estime le président d'Amadeus, un des plus importants think tanks du monde arabe et d'Afrique. Et d’affirmer que les dernières recommandations du sommet d'Abuja, le 16 décembre sont positives.

«Les futures négociations sur cette adhésion économique porteront notamment sur les tarifs douaniers, les accords de libre-échange, la circulation des biens et des personnes et aussi à long terme la monnaie unique. L'Espagne a attendu onze ans avant d'intégrer économiquement l'Union européenne», a conclu cet expert.