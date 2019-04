© Copyright : Le360

Après deux semaines d’exercices, les armées marocaine et américaine ont sorti la grosse artillerie pour une simulation grandeur nature. Elles clôturent ainsi, en beauté, les manoeuvres de African Lion 2019.

De l’artillerie lourde et des hélicoptères ont pris d’assaut, hier, mercredi 3 avril, dans la soirée, la localité de Cap Draâ près de Tan Tan pour une simulation impliquant les armées marocaine et américaine, a constaté l’envoyé spécial dépêché par Le360.

Sur place, le Major-général Rodger Cloutier, commandant de l’Africom, nous déclare que cet exercice vient couronner une série d’entraînements qui se sont déroulés pendant deux semaines et associant forces terrestres, maritimes et aériennes du Maroc et des Etats-Unis.

«Je suis heureux et très fier de la coopération entre nos armées et notre souhait est d’aller de l’avant pour améliorer ces manoeuvres», ajoute notre interlocuteur.

Le Major-général Rodger Cloutier nous révèle que les responsables des deux armées allaient se réunir bientôt pour préparer African Lion 2020.

La simulation de ce mercredi 3 avril, en soirée, a été rehaussée par un show de F16 en présence de hauts responsables militaires marocains et américains.