Le peuple marocain célèbre, dimanche 25 février, le 60e anniversaire de la visite historique de feu Mohammed V à M’Hamid El Ghizlane en 1958, un événement illustrant les liens profonds et solides entre le peuple et le Trône ainsi que la ferme détermination et la volonté commune pour parachever l’intégrité territoriale du Royaume.

Après son retour d'exil et deux ans après la proclamation de l'indépendance du pays, feu Mohammed V a souligné à M'Hamid El Ghizlane les liens séculaires ayant toujours uni les populations des provinces du Sud aux souverains marocains et la volonté du Royaume de recouvrer ses provinces du Sud et de parachever l'intégrité territoriale du pays.

A M’Hamid El Ghizlane, l'accueil triomphal réservé au héros de la libération nationale témoigne également de l'attachement indéfectible de ces provinces au Trône alaouite.

La visite royale à M'Hamid El Ghizlane avait constitué un message fort et clair au colonisateur, selon lequel le Maroc restera toujours dans son Sahara et ne renoncera pas à sa souveraineté sur ses provinces du sud et signifiait au monde entier que le Royaume est attaché à ce qu’il recouvre son entière indépendance sans exclusion de l’une de ses régions.

Aussi, les batailles héroïques menées dans le sud du pays par l’armée de libération, dont les jeunes Sahraouis constituaient le fer de lance, sont-elles inscrites en lettres d’or sur les pages glorieuses de l’histoire de la lutte nationale pour l’indépendance et le parachèvement de l'intégrité territoriale.

Les combats de l'armée de libération nationale constituent également une occasion pour les populations des provinces du Sud de réaffirmer leur entière disposition au sacrifice comme leurs ancêtres qui ont instauré la tradition de lutte nationale notamment au cours de l'épopée de la bataille de Bougafre en 1933.

Dans un discours lors de sa visite à M’Hamid El Ghizlane, le 11 avril 1981, feu Hassan II a révélé le contexte politique de la visite de feu Mohammed V et les significations profondes de cet événement national: «Nous nous rappelons la visite de notre père avec fierté parce que c'est d'ici qu'il a réclamé le retour des territoires marocains pour accomplir l'unité nationale et nous nous rappelons la visite, parce qu'elle était un appel qui a eu un grand écho et constituait une leçon de politique et de patience dont nous récoltons aujourd'hui les bienfaits».

Le Maroc a récolté les fruits de sa lutte continue en récupérant la ville de Tarfaya en 1958 et Sidi Ifni en 1969 grâce à la politique sage de feu Hassan II, qui a œuvré pour unifier le pays et libérer les régions du sud. Son intelligence et sa clairvoyance ont permis de chasser l'occupant de la totalité du territoire national par la Glorieuse Marche verte en 1975.

Aujourd’hui, le Maroc sous le leadership visionnaire du roi Mohammed VI poursuit la Marche pour défendre les valeurs sacrées de la Nation et son intégrité territoriale et bâtir le Maroc moderne.

La commémoration du 60e anniversaire de la visite historique de feu Mohammed V à M'Hamid El Ghizlane permet aux jeunes générations de se ressourcer et de tirer les enseignements des événements héroïques qui ont jalonné l'histoire du Royaume.