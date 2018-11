© Copyright : DR

Kiosque360. La Fondation Mohammed V pour la solidarité a entamé une campagne médicale et sociale pour venir en aide aux populations victimes du froid. La première opération a commencé le 3 novembre à Boumia dans la région de Midelt où 7 unités médicales prodiguent des soins aux plus démunis.

Le roi Mohammed VI, président de la fondation Mohammed V pour la solidarité, a donné ses hautes instructions pour organiser des opérations d’aide humanitaire au profit des victimes de la vague de froid d'octobre.



Un communiqué de la Fondation indique que la première étape de cette action a commencé le 3 novembre dans la région de Midelt. Une campagne médicale a eu lieu dans la préfecture de Boumia afin de permettre au plus grand nombre de populations démunies de bénéficier de soins médicaux et de consultations dans plusieurs spécialités. Le communiqué cite notamment la médecine générale, la pédiatrie, la chirurgie dentaire, l’ophtalmologie, la biologie, la radiologie et l’examen du handicap physique.

Le quotidien Al Akhbar rapporte, dans son édition du lundi 5 novembre, que cette opération vise aussi à sensibiliser les populations sur les complications inhérentes au froid telles les maladies chroniques, les infections respiratoires et le rhumatisme. Pour ce faire, la Fondation Mohammed V a mobilisé des moyens humains et techniques composés de 7 unités médicales équipées et d'une pharmacie ambulante.



En plus de l’aide humanitaire et sociale de la Fondation, plusieurs médecins volontaires affiliés à des associations ainsi que les équipes médicales de la délégation régionale de la santé participent à cette opération de solidarité. Le communiqué cite aussi la contribution de plusieurs associations locales de Boumia ainsi que celles de la gendarmerie royale, des forces auxiliaires, des autorités locales et du ministère de la Santé.



Le programme des campagnes médicales ambulantes, qui a débuté en 2003 sous la présidence effective du roi Mohammed VI, vise à assurer l’égalité des chances dans l’accès aux soins médicaux essentiels en faveur des habitants démunis. Ceux-là mêmes qui ne peuvent pas accéder aux infrastructures médicales pour des raisons d’éloignement géographique ou en raison de l’absence d’une protection sociale.



En définitive, ce programme tend à offrir des soins médicaux au plus grand nombre de gens et à améliorer la santé dans les milieux rural et semi-urbain. Il permet aussi aux habitants vivant dans la précarité de bénéficier de la gratuité des prestations médicales. Cette action contribue aussi aux efforts de prévention et de lutte contre les maladies chroniques. Ces campagnes seront exécutées en partenariat avec le ministère de la Santé et de l’Intérieur ainsi qu’avec les 24 associations médicales contractuelles et les associations locales.