Union africaine: le Maroc et le Sénégal soutiennent l'initiative "3S"

Le Maroc et le Sénégal comptent oeuvrer pour assurer le succès de l'initiative "3S" visant à instaurer la Soutenabilité, la stabilité et la sécurité en Afrique. Cette volonté a été annoncée en marge de la tenue de la session extraordinaire du sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'UA.