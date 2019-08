© Copyright : DR

En exécution des Hautes Instructions Royales, Abdeltif Loudyi, ministre délégué à l'Administration de la Défense Nationale, a reçu jeudi à Rabat, le Général d'Armée Stephen J. Townsend, Commandant de l'AFRICOM, en visite de travail au Royaume à la tête d'une importante délégation.

Un communiqué de l'Administration de la Défense nationale indique que, lors de cet entretien, les deux responsables ont passé en revue les différents volets de la coopération entre le Royaume du Maroc et les États-Unis d'Amérique dans le domaine de la défense nationale et ont exprimé, à cette occasion, leur satisfaction quant à leur dynamisme, reflet des relations privilégiées et de l'esprit d'amitié et de confiance partagée entre les deux pays.

Régulière, dense et diversifiée, cette coopération, qui porte notamment sur la formation des cadres, l'échange d'expertise, le soutien logistique, l'organisation d'exercices conjoints et le développement de l'interopérabilité des forces, est ponctuée par la tenue régulière des commissions militaires mixtes et par des échanges fréquents de visites de hauts responsables, précise la même source.

Les deux responsables ont saisi cette occasion pour évaluer la situation sécuritaire dans la région et apprécier les efforts du Royaume du Maroc, sous le leadership de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, en tant qu'acteur important de la consolidation de la paix et de stabilité dans la région.