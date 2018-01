© Copyright : DR

Une délégation parlementaire chilienne conduite par le président de la Chambre des députés de la République du Chili, Fidel Espinoza Sandoval, entamera, à compter de lundi, une visite au Maroc axée sur le renforcement de la coopération bilatérale.

La délégation, conduite par Fidel Espinoza Sandoval, est composée notamment du député, Roberto Leon Ramirez, membre du groupe d'amitié Chili-Maroc et de la directrice des Relations internationales au sein du Parlement chilien, Jacqueline Paillard.

Lors de sa visite au Maroc, la délégation parlementaire chilienne aura des entretiens avec plusieurs responsables gouvernementaux et parlementaires marocains.

Cette visite sera marquée par la signature d'un "Accord-cadre de coopération entre la Chambre des députés de la République du Chili et la Chambre des représentants du Royaume du Maroc".

Le Maroc et le Chili sont liés par un accord de coopération dans le domaine parlementaire portant sur la mutualisation des efforts pour la consolidation de la démocratie, des droits de l’homme et de l’égalité basée sur le genre.

Un accord signé l'année dernière à Valparaiso entre la Chambre des conseillers et la Chambre des députés chilienne prévoit la coordination des positions et la consultation au niveau des forums internationaux, outre l’échange d’expériences et d’expertises entre les institutions législatives des deux pays, lesquels ont toujours affiché leur volonté d’aller de l’avant sur la voie du développement et de la promotion des relations bilatérales.

L’accord de partenariat, signé en janvier 2017, a été suivi, quelques mois plus tard, par la signature d’un mémorandum d’entente entre la Chambre des conseillers et le Sénat chilien aux fins d'instaurer un partenariat exemplaire basé sur le partage des mêmes visions concernant les défis auxquels les institutions législatives font face de par le monde, dans un espace en permanente mutation.