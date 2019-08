© Copyright : Map

Kiosque360. El Yousssoufi n’oubliera pas de sitôt le geste hautement symbolique du roi Mohammed VI qui a donné son nom à une promotion de nouveaux officiers. «Un nom qui symbolise les nobles valeurs de droiture, d’engagement, de fermeté sur les principes, de patriotisme sincère», dixit le souverain.

L’ex-premier ministre et ex-premier Secrétaire de l’USFP, Abderrahmane El Yousssoufi, est revenu aux devants de l’actualité en assistant à la réception présidée par le roi Mohammed VI à l’occasion de la fête du trône. Le nationaliste, militant et résistant a été d’autant plus présent lors du vingtième anniversaire de l’intronisation du souverain que son nom a été donné à la promotion de nouveaux officiers lauréats de plusieurs instituts et écoles militaires. Un geste royal fort en symbole qui confirme la valeur de cet homme d’Etat qui a conduit l’expérience de l’alternance consensuelle et a participé à l’édification de la transition démocratique et au renforcement des valeurs et des principes des droits de l’Homme. Le quotidien Al Akhbar rapporte, dans son édition du vendredi 2 août, qu’Abderrahmane El Youssoufi a posé la première pierre à l’édifice des réalisations et des grandes réformes qu’a connues le Maroc durant les vingt années du règne du roi Mohammed VI.

Le vibrant hommage rendu par le souverain à Abderrahmane El Youssoufi est vraiment inédit, tant dans dans la forme que dans le fond. Il est clair que maître El Youssoufi n’oubliera jamais les propos on ne peut plus élogieux prononcés par le roi Mohammed VI à son égard en s’adressant à la promotion de nouveaux officiers: «Nous avons choisi de donner à votre promotion le nom de maître Aderrahmane Youssoufi, en hommage aux principes immuables de patriotisme, d’attachement aux symboles sacrés de la Nation et à l’intégrité territoriale du Royaume, et de défense de ses intérêts supérieurs que cette personnalité partage avec Notre Vénéré Père, sa majesté le roi Hassan II et avec notre majesté. Les liens forts et solides qui nous unissent personnellement et la sympathie particulière que nous nous portons mutuellement constituent pour nous un motif particulier de fierté. Soyez donc, que Dieu vous garde, à la hauteur de ce nom qui symbolise les nobles valeurs de droiture, d’engagement, de fermeté sur les principes, de patriotisme sincère».



D’ailleurs ce n’est pas la première fois que cet homme a été honoré par le souverain à l’occasion de l’anniversaire de la fête du trône. Le roi lui a rendu un bel hommage en 2016 en inaugurant personnellement une avenue portant le nom d’Abderrahmane El Youssoufi à Tanger, sa ville natale. Un geste royal qui a été considéré par les observateurs comme une reconnaissance à tous les services rendus à son pays par cet homme durant plus d’un demi-siècle. Face à la stature et l’excellente réputation dont jouit cet homme d’Etat auprès de toutes les classes de la société marocaine, on trouve un ex-chef du gouvernement qui poursuit ses violentes attaques contre les institutions du pays, après avoir bénéficié d’une retraite dorée.