Abdelali Belkacem, que le souverain a désigné vendredi dernier nouveau directeur du protocole et de la chancellerie, est issu des rangs de l’armée. Il a le grade de général de brigade.

Contrairement à son prédécesseur, Abdeljawad Belhaj, on sait peu de choses sur Abdelali Belkacem, le nouveau patron du protocole et de la chancellerie.

Son Dahir de nomination, daté du 2 août et publié ce lundi 5 août au Bulletin Officiel, nous éclaire un peu sur sa carrière.

Il y est précisé qu’il s’agit d’un général de brigade.

Vendredi dernier, le ministère de la Maison royale, du Protocole et de la Chancellerie a annoncé que le roi Mohammed VI avait nommé Abdelali Belkacem, chargé de mission au ministère de la Maison royale, du Protocole et de la Chancellerie, directeur du Protocole Royal et de la chancellerie.

Abdeljawad Belhaj était connu pour avoir occupé plusieurs responsabilités dont celles de président de la Fédération royale marocaine de boxe.