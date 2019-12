© Copyright : DR

Kiosque360. Le projet portant sur 1.200.000 arbres, lancé sous le slogan d’«un arbre pour chaque famille casablancaise», serait parti en fumée. Et des voix s’élèvent pour dénoncer l’état désastreux des parcs dans la ville et leurs budgets dilapidés.

La ville de Casablanca, où la pollution atteint des seuils alarmants dans plusieurs zones de la métropole, ne verra pas se concrétiser le projet portant sur 1.200.000 arbres, lancé par les élus il y a longtemps. Ce projet, «vendu» aux Casablancais sous le slogan d’«un arbre pour chaque famille casablancaise», serait parti en fumée.

Selon le quotidien Assabah, qui se penche sur ce sujet dans son édition de ce mardi 10 décembre, des élus ont soulevé cette question auprès des autorités locales, lors des réunions tenues au cours de la semaine dernière. A ce propos, ils ont fait savoir que les projets de verdure et d’espaces verts n’avaient pas été concrétisés et que les budgets qui leur étaient alloués avaient été gaspillés. A ce propos, les sources du quotidien affirment que des élus ont évoqué les cas des parcs sur le boulevard Abdelhadi Boutaleb (ancienne route d’Azemour) dans la préfecture d’arrondissement de Hay Hassani et le parc de Hay Hassani sur le boulevard d’Afghanistan. Ces espaces se sont transformés en décharges informelles et leur état de dégradation interpelle à plus d’un titre, fait remarquer le quotidien. Ces parcs, poursuit le journal, ont été victimes des plans d’aménagement lancés par la commune urbaine, alors que ces espaces n’avaient besoin que d’interventions d’entretien et de maintenance, d’éclairage, de réhabilitation des jeux pour enfants, d’augmentation des bancs réservés aux visiteurs et d’entretien des passages.

Après ce constat des lieux, ces élus ont demandé aux autorités compétentes d’ouvrir une enquête sur le projet 1.200.000 arbres qui devait être concrétisé dans la ville et de revoir les formules de passation des marchés sur les parcs dans la ville.

Ces remarques soulevées par les élus de la ville cadrent avec un rapport établi par une commission au niveau du conseil de la ville de Casablanca, ajoutent les sources du quotidien. Ce rapport a mis à nu les défaillances qui émaillent la gestion des parcs et des espaces verts dans la ville. En effet, ce rapport révèle que la superficie des espaces verts s’étend sur 397 hectares, engloutissant un budget de plus de 56.8 millions de dirhams par an. En plus de cette enveloppe budgétaire, le rapport indique que la réhabilitation du «Jardin d’accès» à Sid Bernoussi a coûté plus de 19 millions de dirhams, le parc des Jeunes plus de 778 millions de dirhams, et le parc des capitales islamiques plus de 10.7 millions de dirhams. Ainsi, des budgets colossaux sont engloutis sans pour autant offrir à la ville des espaces à la hauteur des aspirations de ses habitants.