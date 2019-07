© Copyright : AFP

Le roi Mohammed VI a reçu un message de félicitations du Président américain Donald J. Trump, à l'occasion de la Fête du Trône.

Dans ce message, le Président Trump exprime Ses félicitations à SM le Roi à l'occasion de ce "grand événement" marquant le 20-ème anniversaire de l'accession de SM le Roi au trône, soulignant que les relations entre les États-Unis et le Maroc ''se sont élargies et approfondies au cours du règne de Votre Majesté".

''Je suis persuadé que nous nous appuierons sur notre accord de libre-échange, notre partenariat solide en matière de sécurité et nos divers liens culturels et éducatifs afin d'assurer un avenir plus sûr et plus prospère pour nos deux peuples", écrit M. Trump dans ce message.

Après avoir noté que les deux pays ont "promu des échanges commerciaux équitables et réciproques", le président américain souligne qu'"il nous reste encore beaucoup à accomplir ensemble, notamment la poursuite de notre lutte contre l'extrémisme sous toutes ses formes, la promotion de la tolérance et la compréhension religieuse, la promotion des priorités communes en Afrique et la poursuite de développement du lien culturel entre nos pays en tant que témoignage de notre amitié depuis plus de 240 ans".

Dans ce message, le président Trump se réjouit de voir les États-Unis et le Maroc poursuivre leur collaboration au cours des prochaines années, dans l'intérêt des deux pays et de leurs citoyens.