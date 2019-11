© Copyright : DR

Kiosque360. Le conseil communal de Safi, dirigé par le PJD, a fermé le camping municipal sans crier gare, ni penser aux centaines de camping-caristes obligés d’aller voir ailleurs. Du coup, la trésorerie de la ville, les artisans et les restaurateurs auront à subir un important manque à gagner.

Le conseil de la ville de Safi, dirigé par le PJDiste Abdeljalil Labdaoui, a procédé à la fermeture du camping municipal international, privant ainsi des centaines de touristes venus camper là avec leurs caravanes dans un lieu sécurisé. Après la résiliation du contrat avec l’ancien exploitant, les responsables de la commune se sont contentés de barricader les portes du camping. Au lieu de désigner une commission provisoire chargée de la gestion de cet établissement en attendant le lancement d’un nouvel appel d’offres, les élus islamistes ont choisi l’indifférence et l’insouciance. Pis encore, des centaines de touristes ont été contraints de quitter Safi après que la commune a inondé la ville de panneaux de signalisation interdisant le stationnement et les camping-cars pendant la nuit.

Du coup, les visiteurs n’auront plus la possibilité de visiter le circuit touristique de la colline de poterie, ni de transiter par Essaouira, Agadir ou Oualidia et El Jadida. En fermant le camping et en interdisant le camping-car aux touristes et amateurs de surf, la commune a privé la trésorerie de la ville, ses artisans et les restaurateurs d’importantes ressources financières. D’autant que le secteur du tourisme, à Safi, connaît une forte baisse avec une taxe d’hébergement ne dépassant pas 180.000 dirhams.



Le quotidien Al Akhbar rapporte, dans son édition du jeudi 21 novembre, que cette crise est d’autant plus aiguë que la ville manque de panneaux de signalisation indiquant les routes menant à l’ancienne Médina, à la colline de poterie, au musée national de poterie et aux monuments historiques. Lors de la session du mois d’octobre, le conseil communal a approuvé le cahier des charges relatif à l’exploitation du camping, sans pour autant fixer la date d’appel d’offres.



En attendant, le camping reste fermé jusqu’à nouvel ordre, privant des centaines de touristes venus en caravane ou en mobile home d’un lieu d’hébergement sécurisé, sans même que la commune n’ait pensé à leur offrir d’autres alternatives. Un comportement des élus islamistes qui va à l’encontre de la vision 2020 du gouvernement qui vise à doubler le nombre de touristes en créant plus de 200.000 lits supplémentaires. Stratégie qui devrait permettre la création d’un million d’emplois directs à travers tout le royaume, pour générer près de 140 milliards de dirhams.