La cellule pro-Daech démantelée jeudi 1er février par les services du Bureau central des investigations judiciaires, relevant de la DGST, était prédisposée à exécuter des projets malveillants visant l’intégrité physique des personnes et des biens. Révélations.

Premières révélations obtenues par le360 sur le dangereux projet ourdi par la cellule de sept jihadistes déstructurée ce jeudi 1er février par les services du Bureau central des investigations judiciaires (BCIJ), relevant de la Direction générale de la surveillance du territoire (DGST). «Les sept membres de cette cellule qui évoluaient entre Tanger et Meknès visaient à porter atteinte à l’intégrité physique des personnes et des biens», dévoilent nos sources. Les perquisitions menées ont d'ailleurs abouti à la saisie de nombreux équipements électroniques, ainsi que des armes blanches et des livres et manuscrits faisant l'apologie de la pensée extrémiste.

«La dangerosité de cette cellule jihadiste se décline à travers la prédisposition de ses promoteurs à s’investir dans des équipées jihadistes», relèvent-elles, évoquant un «projet malveillant» savamment planifié en concertation avec la nébuleuse du calife présumé de «l’Etat islamique», Abou Bakr al-Baghdadi, dans le dessein maléfique d’«alléger la pression subie (par cette hydre terroriste), particulièrement en zone syro-irakienne», où elle essuie des revers cinglants.

La neutralisation de cette structure intervient en effet dans une conjoncture marquée par la montée des appréhensions sous-jacentes aux inconditionnels de Daech «à l’affût de toute occasion» pour tenter de desserrer l’étau autour de ses combattants en Syrie et en Irak.

Autre indicateur de la dangerosité des promoteurs de cette cellule fortement imprégnés des idéaux extrémistes: cette action de prosélytisme à laquelle ils se livraient auprès de leur entourage notamment à Tanger et Meknès. «Ils ne cessaient de vulgariser les idéaux de cette nébuleuse à la faveur d’une action de prosélytisme en direction de leur entourage», certifient nos sources.

Selon les premiers éléments de l'enquête, les membres de cette cellule, qui planifiaient de rejoindre les rangs d’une branche de Daech, ont adhéré à la propagande et à la diffusion de l’agenda criminel de cette organisation terroriste, en parallèle à leur intention de mener des attaques portant atteinte à la sécurité des personnes et des biens.