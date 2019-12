© Copyright : DR

Kiosque360. La forte menace terroriste qui plane sur les camps de Tindouf a contraint l’Algérie à reconnaître la véracité des avertissements de l’Espagne et du Canada. Mais elle a essayé de faire chanter la communauté internationale en désignant comme cibles la Minurso et l’Est du mur de sable.

La multiplicité des communiqués mettant en garde contre des menaces terroristes dans la région de Tindouf a obligé l’Algérie à reconnaître, malgré elle, la véracité de ces avertissements. Cependant, le régime militaire ne s’est pas départi de ses manigances et du chantage contre la communauté internationale, arguant du fait que c’est la Minurso qui est particulièrement visée et que ce danger risque de s’étendre à l’extérieur du territoire algérien. Cet aveu vient confirmer ce que clamaient depuis longtemps le Maroc et l’ONU sur les risques que représente ce foyer séparatiste dans cette région. Aujourd’hui, l’Espagne, le Canada, l’Algérie donnent raison au Maroc et à l’ONU en reconnaissant que les camps de Tindouf sont devenus un terreau du terrorisme. Les menaces des organisations terroristes qui essaiment la région sahélo-saharienne se nourrissent de la situation critique dans les camps de la honte.

L’entrisme s’est tellement enraciné dans ces camps que l’organisation terroriste qui s’étend dans le Sahara possède, désormais, un émir originaire de Tindouf. Dans le but de dégager sa responsabilité sur ce qui pourrait se produire sur son territoire, l’Algérie a adressé une lettre à la Minurso, lui demandant de prendre des mesures préventives pour parer à tout attentat. Notre voisin de l’Est est tellement désemparé qu’il oublie que la sécurité des camps de Tindouf lui incombe. Mais le régime militaire a été toutefois contraint de déclarer qu’il existait un plan pour enlever des étrangers dans les camps de Tindouf.

Le quotidien Al Ahdath Al Maghribia rapporte, dans son édition du jeudi 5 décembre, que l’Algérie n’aurait jamais parlé de ces menaces si l’Espagne n’avait pas publiquement demandé à ses ressortissants d’éviter d’aller à Tindouf, avant de les inciter à quitter immédiatement cette région. D’autant que le gouvernement canadien a fait mieux en appelant ses ressortissants à éviter de voyager sur tout le territoire algérien, à cause des menaces terroristes qui guettent ce pays. La façon avec laquelle l’Algérie a évoqué ces menaces terroristes, en incluant la Minurso et la zone tampon située à l’Est du dispositif de sécurité, démontre le cynique chantage qu’elle a essayé d’expérimenter avec l’ONU après la dernière résolution du Conseil de sécurité sur le Sahara marocain.

Un chantage qui a été copié et collé par le pseudo ministre de la défense du Polisario, Abdallah Lahbib, qui a affirmé que «la coopération du Polisario avec l’ONU n’a apporté aucun résultat, ce qui est inacceptable. Il faut qu’on arrête et qu’on révise notre façon de traiter avec cette institution». Lahbib a été encore plus explicite quand il a inspecté les unités militaires des séparatistes: «Les unités militaires approuvent l’opinion du chef du Front, Brahim Ghali, qui a affirmé que la guerre reste un passage obligé… Car la dernière résolution du Conseil de sécurité a été décevante».

Il faut rappeler qu’après l’approbation de la résolution n°2494, les séparatistes ont déclaré qu’ils allaient revoir leur façon de gérer l’opération de paix parrainée par l’ONU.