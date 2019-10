© Copyright : DR

En Espagne ces derniers jours, il n’y en a que pour un terroriste marocain qui menacerait la sécurité du pays voisin. Sauf que l’individu en question est mort depuis plus de cinq ans. Simple erreur par omission?

Dans l’une de ses dernières livraisons, le journal «La Razon», connu pour son sérieux et la fiabilité (généralement) de ses sources, a consacré un article à un terroriste marocain qui menacerait la sécurité de l’Espagne. Le dénommé Abou Oussama Al Maghribi (nom de guerre) apparaît dans une vidéo où, dans la langue de Cervantes, il appelle au Jihad contre «les mécréants».

Ladite vidéo, rapporte «La Razon», a été diffusée à large échelle par «La fondation Al Hayat», une chaîne de propagande relavant de Daech. Cette vidéo, poursuit la publication, a mobilisé les services de sécurité espagnols pour d’abord hausser le niveau de sécurité dans le pays et, ensuite, vérifier la véracité de ce qu’elle contient.

Mais cela vaut-il vraiment la peine? Absolument pas. Selon nos sources, le terroriste qui menacerait actuellement l’Espagne est mort, bien mort. Et depuis plus de cinq ans! Nos sources précisent qu’il s’agit bel et bien (pour le dénommé Abou Oussama Al Maghribi) de Abdelaziz Mehdali, jihadiste marocain ayant dirigé la phalange Tarik Ibn Ziyad, l’une des «succursales» de Daech.

Sauf (encore une fois) que Mehdali a été abattu, le 15 mars 2014, lors de combats contre Al-Nossra, autre phalange de Daech créée et dirigée par des Marocains, dont le fameux Ahmed Chaâra.

Début 2015, «Al Forkane», autre canal de propagande de Daech, lui rendait hommage dans un enregistrement vidéo (Mina Al Mouminine Rijaloune: Parmi les croyants, des hommes) qui célébrait la mémoire des «martyrs».

Question à un million d'euros: pourquoi la presse espagnole «exhume»-t-elle un terroriste (Marocain) plus de cinq ans après sa mort?

A qui, et de qui, veut-on faire peur?