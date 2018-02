© Copyright : DR

Kiosque360. Les six membres de la cellule terroriste démantelée par le BCIJ, mercredi, à Tanger, étaient tous des vendeurs ambulants. Ils projetaient de mener des attaques contre les sites touristiques et les boites de nuit à travers le Royaume.

Les services antiterroristes ont lancé une traque aux vendeurs ambulants, suspectés d’avoir fait allégeance à Daech, dans les villes du nord du Royaume, affirme le quotidien Akhbar Al Yaoum dans son édition du jeudi 22 février. En effet, ajoute le journal, l’organisation terroriste a tendance à recruter, actuellement, parmi les jeunes désœuvrés qui s’adonnent au petit commerce à la sauvette. Le journal souligne, d'ailleurs, que la surveillance discrète de ces jeunes vendeurs ambulants a permis de démanteler, mercredi, une cellule terroriste composée de six membres.

Les investigations menées par le BCIJ, qui relève de la DGST, révèlent que les éléments de cette cellule, dirigée par un ex-détenu compromis dans une affaire de terrorisme, sont impliqués dans des agressions contre plusieurs personnes, dans la ville du Détroit. Citant un communiqué du ministère de l’Intérieur, le quotidien précise que les agresseurs, cagoulés, usaient d'armes blanches et de bâtons.

Akhbar Al Yaoum, qui a pu obtenir l’identité des mis en cause, âgés de 22 à 42 ans, affirme qu'ils exerçaient dans le quartier populaire de Bir Chifa, où ils vendaient des sandwichs pour les uns, des vêtements pour les autres. Ceux qui les ont côtoyés, poursuit le journal, soutiennent que rien dans leur comportement ne laissait penser qu’ils étaient des terroristes. Ils sont néanmoins connus pour leur «engagement» religieux, qu'ils manifestent notamment par leur tenue vestimentaire et le port de la barbe.

Les six membres de la cellule, souligne le journal, sont issus de familles pauvres et ont une formation scolaire et religieuse très moyenne. Ils s'étaient d’ailleurs fait remarquer, récemment, lors d’une altercation avec les autorités locales, accusées de les avoir écartés d’un programme de reconversion des vendeurs ambulants. Ces derniers ont, en effet, pu obtenir des boutiques dans un nouveau marché ouvert dans le quartier.

Cela dit, affirme pour sa part le quotidien Al Ahdath Al Maghribia dans sa livraison du jeudi 22 février, cette cellule projetait bel et bien des actions terroristes contre des sites touristiques et des boites de nuit à travers le Royaume. En outre, précise le journal, l’enquête a montré que les individus arrêtés mercredi, à Tanger, avaient des liens avec le réseau terroriste partisan de Daech, démantelé au début de ce mois, également, à Tanger et à Meknès. Il planifiait, lui aussi, des attaques destinées à porter atteinte à la stabilité du pays.

Ce réseau, formé de sept individus, projetait, de même, des attaques contre des personnalités civiles et militaires de haut rang, rappelle le journal. Il comptait, pour cela, utiliser des armes à feu et des explosifs. Il projetait également d'envoyer ses membres dans les camps d’entraînement de Daech, pour les initier aux actions militaires et leur apprendre à fabriquer des engins explosifs.