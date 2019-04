© Copyright : DR

Kiosque360. Les membres de la cellule projetaient de faire exploser le siège du Parlement, la prison de Salé et de nombreux hôtels et boites de nuit à Rabat. Ils projetaient également des attaques contre les forces de l’ordre et des enlèvements parmi les touristes étrangers.

Après le démantèlement, mardi à Salé, de la cellule terroriste qui projetait des attaques contre le Parlement et des hôtels, entre autres, les investigations et les recherches se poursuivaient, mercredi, portant le nombre des personnes arrêtées à 7, dont l’élément terroriste arrêté à Dakhla.

La cellule terroriste, partisane de l'organisation de l’Etat islamique et qui se fait appeler «organisation pour la décapitation», projetait également des vols d’armes et des enlèvements de touristes, précise le quotidien Assabah dans sa livraison du jeudi 25 avril. Les membres de la cellule, explique le journal, avaient clairement l’intention de déstabiliser la société, en menant des attaques et en provoquant des explosions sur des sites sensibles, notamment dans les locaux des forces de l’ordre ainsi que sur des sites touristiques.



Ils avaient aussi prévu de détourner des bus de transport touristique dans la région de Salé, et d’enlever les touristes pour exiger des rançons. Entre autres crimes également projetés, la liquidation des auxiliaires de l’autorité, notamment dans la région de Laayayda aux environs de Salé, parce qu’ils sont considérés comme des «traitres» et des «impies» pour avoir remis des rapports à leurs supérieurs sur la vie quotidienne et les rapports sociaux de leurs «frères».



De plus, poursuit le journal, les membres de cette cellule, avaient l’intention d’attaquer des membres de la police avec des armes blanches afin de les déposséder de leurs armes. Ils envisageaient de les utiliser dans les attaques qu’ils avaient planifiées et éventuellement pour se défendre contre les forces de sécurité. Parmi les crimes envisagés figurent également des projets d’explosions, en phase de préparation, qui devaient toucher des cibles aussi diversifiées que le siège du Parlement, la prison de Salé et des hôtels et boites de nuit à Rabat.



D’après Assabah, les investigations sont toujours en cours. Les personnes interpellées font actuellement l’objet d’interrogatoires, dans le cadre de l’instruction judiciaire de cette affaire par le BCIJ sous l’autorité du Parquet compétent. Le journal rappelle, par ailleurs, que le BCIJ a arrêté mardi six extrémistes à Salé, qui en étaient à un stade avancé dans leur projet d'opérations terroristes dans le Royaume.



Les premiers éléments de l’enquête ont révélé, ajoute le journal, que les suspects, qui ont prêté allégeance au prétendu khalif de Daech, ont adhéré à la propagande de ce groupe terroriste tout en tentant d’acquérir des expériences dans la préparation et la fabrication d’engins explosifs. Et ce, dans le but de commettre des actes terroristes selon l’agenda destructeur de ce groupe. De même, les perquisitions effectuées lors des arrestations ont permis, précise Assabah, la saisie d’appareils électroniques, d’armes blanches sous forme de coutelas ainsi que de manuscrits à caractère extrémiste.