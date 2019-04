© Copyright : DR

Kiosque360. La chambre criminelle de première instance chargée des affaires du terrorisme près l’annexe de la Cour d’appel de Salé a condamné, jeudi, cinq prévenus à 23 ans de prison ferme.

Cinq membres d’une cellule terroriste viennent d’être condamnés à des peines allant de la prison avec sursis à dix ans de réclusion criminelle par la chambre criminelle de première instance chargée des affaires de terrorisme près l’annexe de la Cour d’appel à Salé.

Ces cinq prévenus étaient poursuivis dans le cadre de la loi antiterroriste dans trois affaires, rapporte le quotidien Al Akhbar dans son édition du week-end des 6 et 7 avril.



Ainsi, la justice a condamné à une année de prison avec sursis un ressortissant marocain qui était installé en Allemagne avant son extradition au Maroc. Ce prévenu était poursuivi en état de liberté provisoire, sous contrôle judiciaire, pour extrémisme, apologie au terrorisme et allégeance au chef de file de l’organisation terroriste Daech, Abou Bakr Al Baghdadi.



Le deuxième accusé a été condamné à quatre ans de prison ferme pour apologie au terrorisme, alignement sur les thèses terroristes de Daech et implication dans une affaire terroriste. De même, ajoute le quotidien, le tribunal a infligé une peine de dix ans ferme à l’encontre de trois prévenus dans une même affaire liée au terrorisme.



L’accusé principal a été condamné à huit ans de réclusion criminelle, alors que ces deux complices se sont vus infligés des peines de cinq ans chacun. Les trois accusés étaient poursuivis pour constitution d’une bande criminelle en vue de préparer et de commettre des actes terroristes dans le cadre d’un projet collectif menaçant l’ordre public et la stabilité du pays, en plus d’apologie au terrorisme et recrutement sur la Toile au profit de réseaux terroristes.



Lors du procès, le parquet général avait demandé la condamnation de l’accusé principal à une peine de vingt ans de prison ferme et quinze ans de réclusion criminelle pour les autres prévenus, eu égard à la gravité des faits qui leur sont reprochés.