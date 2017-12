© Copyright : DR

Le roi Mohammed VI a adressé un message de condoléances et de compassion au président de la République des Philippines, Rodrigo Roa Duterte, suite à la tempête tropicale qui a balayé son pays faisant de nombreuses victimes.

Dans son message, le roi Mohammed VI fait part au président philippin et, à travers lui, aux familles éplorées des victimes et au peuple philippin ami, de ses vives condoléances et de sa sincère compassion, implorant le Très-Haut de leur accorder patience et réconfort et souhaitant prompt rétablissement aux blessés.

Le souverain exprime également la solidarité du peuple marocain avec le peuple philippin ami en cette douloureuse circonstance.