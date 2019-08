© Copyright : DR

Sur ordre de SM le Roi Mohammed VI, SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan a reçu, jeudi au Palais des hôtes à Rabat, les enfants d'Al Qods participant à la 12è édition des colonies de vacances, organisée par l'Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif, sous le Haut patronage de Sa Majesté le Roi.

Cette noble initiative reflète le soutien constant qu'accorde SM le Roi à cette ville sainte et à ses habitants.

A cette occasion, SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan a posé pour une photo souvenir avec les enfants maqdessis et les moniteurs participant à cette colonie.

A l'instar des onze éditions précédentes, cette édition baptisée "SAR la Princesse Lalla Asmaa" bénéficie à 50 enfants âgés entre 11 et 13 ans, accompagnés de 5 moniteurs maqdessis. Organisé par l'Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif au profit des enfants de la Ville sainte, ce programme s’inscrit dans le cadre de ses activités sociales destinées à cette catégorie de la société maqdessie, et ce dans le sillage de son plan stratégique qui accorde une grande importance aux programmes et projets sociaux ayant un impact direct et palpable sur la population, notamment les femmes, les enfants et les personnes en situation difficile.