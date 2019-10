Nadia Fettah Alaoui, ministre du Tourisme, de l'artisanat, du transport aérien et de l'économie sociale.

Première femme à être nommée à la tête d’un département aussi important que celui du Tourisme, Nadia Fettah Alaoui vient d’être admise au Bureau politique du Rassemblement national des indépendants (RNI) de Aziz Akhannouch. Explications.

C’est l’un des plus importants atouts du gouvernement El Othmani II, suite au remaniement ministériel intervenu le 9 octobre dernier.

Ministre du Tourisme, de l'artisanat, du transport aérien et de l'économie sociale, Nadia Fettah Alaoui cumule ainsi les portefeuilles de ses prédécesseurs Mohamed Sajid (Union constitutionnelle, UC) et Jamila El Moussali (Parti de la justice et du développement, PJD), ainsi que Lamia Boutaleb, ancienne secrétaire d’Etat au Tourisme.

Jusqu'ici aucune femme n’avait encore été nommée à la tête d’un aussi important département.

Nadia Fettah Alaoui est presque une inconnue de la scène politique. Mais elle est, dit-on, une incontournable de la place financière dans la poumon économique du royaume, Casablanca.

Estampillée Rassemblement national des indépendants (RNI), elle vient d’être admise dans le Bureau politique de cette formation politique dirigée par Aziz Akhannouch, par ailleurs ministre de l'Agriculture et de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts.

Un communiqué RNI met en valeur les qualités professionnelles intrinsèques de Nadia Fettah Alaoui et salue les efforts de Lamia Boutaleb au département du Tourisme.

L’intégration de la nouvelle super-ministre au BP du RNI est dans l’ordre des choses. Une tradition, pour ainsi dire, dans ce parti fondé par Ahmed Osman, une manière de redonner plus confiance aux nouveaux nominés. Ce fut le cas, entre autres, de Mohamed Benchaâboun à sa nomination en août 2018 à la tête du département de l’Economie et des finances.