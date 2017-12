© Copyright : DR

Le remaniement ministériel verra très prochainement le jour. Il se limitera uniquement au remplacement des quatre ministres limogés: deux portefeuilles pour le PPS et deux autres pour le MP. C'est ce qu'a affirmé ce jeudi à le360 une source gouvernementale. Les explications.

Selon une source gouvernementale, Saâd-Eddine El Othamni vient de confirmer auprès de son entourage que seuls le Parti du progrès et du socialisme (PPS) et le Mouvement populaire (MP) sont concernés par ce changement.

En plus, ajoute-t-on, un nouveau département ministériel chargé des Affaires africaines, verra le jour. Pour ce dernier poste, on avance, dans les milieux politiques, le nom d'Omar Hilale, actuel ambassadeur du Maroc à l'ONU. «Il est, considère-t-on, le mieux placé pour occuper ce poste.»

Notons que le PPS et le MP ont déjà donné leurs candidats ministrables aux départements de la Santé et de l'Habitat pour le premier et à l'Education nationale et la Formation professionnelle pour le second.

La candidature de Saîd Amzazi, président de l'Université Mohammed V de Rabat, estampillé MP, a de fortes chances d’être nommé au poste de ministre de l'Education nationale.

Jeudi, lors de son point de presse hebdomadaire, le porte-parole du gouvernement a indiqué qu'il «n'y avait pas de blocage» au niveau des consultations. «Le chef du gouvernement poursuit ses consultations dans le cadre de la mission qui lui a été confiée et sur la base du communiqué du Palais royal», a déclaré Mustapha El Khalfi.