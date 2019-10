© Copyright : DR

Une première convention interrégionale, rédigée entièrement en langue amazighe, vient d’être signée à Tiznit. Cette convention de partenariat qui a été signée, mercredi 23 octobre, entre le conseil provincial de Tiznit et la commune d’Issoire en France, est, en effet, rédigée en trois exemplaire, un en amazigh, un en français et un en arabe, rapporte le quotidien Al Ahdath Al Maghrebia dans son édition du week-end des 26 et 27 octobre.



Intervenant lors de la cérémonie de signature de cette convention, qui a eu lieu au siège de la province de Tiznit, le président du conseil provincial, Abdellah El Ghazi (RNI), a souligné que cette dernière a permis de mettre en place un cadre de partenariat et de coopération décentralisée entre les communes de Tiznit et d’Issoire dans les domaines de l’économie sociale, de la jeunesse, de la culture et de l’environnement. Et au responsable local de préciser que le choix des trois langues, l’amazigh, l’arabe et le français, pour la rédaction de cette convention, constitue un pas en avant dans le processus de mise en œuvre du caractère officiel de la langue amazighe et dans la promotion de la langue et de la culture amazighes aussi bien au niveau national qu’international.



De son côté, le président du groupement des communes d’Issoire a qualifié cette convention de stratégique et d’historique. Il a également relevé le grand intérêt que représente ce cadre de coopération entre les deux institutions territoriales. Pour sa part, le consul général de France à Agadir a souligné l’importance de cette convention dans le renforcement des relations bilatérales entre les deux pays et la promotion de la coopération décentralisée. Il a fait remarquer que le consulat général de France dans la ville veillera à l'accompagnement de la mise en place des contenus de cette convention.



La signature de cette convention, souligne le quotidien, renseigne sur l’ouverture du conseil provincial et l’intérêt qu’il porte à la coopération décentralisée. Elle représente également un coup de pouce à la société civile et un encouragement aux compétences locales pour s’inscrire dans la dynamique du développement de la province.

Par ailleurs, cette convention s’inscrit dans le cadre de la mise en place du programme de développement de la province pour la période 2017-2022, notamment le quatrième volet relatif à la gouvernance et au renforcement des capacités de gestion du conseil provincial. En plus, elle est le fruit de deux ans de consultations entre les deux communes et permettra d’échanger les expériences selon un accord «gagnant-gagnant».